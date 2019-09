眾議院委員會受理香港人權法案 將呈交全院討論

【i-CABLE】

《香港人權與民主法案》獲美國眾議院受理,將會提交眾議院大會討論,踏出立法第一步。

眾議院外交事務委員會當地星期三開會,首三項議程均與香港有關,討論約一小時,口頭表決通過受理《香港人權與民主法案》。按程序,法案將會提交眾議院納入大會議程討論。

提出這條法案的眾議員史密斯就法案提出多項修訂,在強化美國政府監察香港自治狀況的條文上「加辣」。

修訂版本的《香港人權與民主法案》,仍然以強化美國對香港自治狀況的支持和監察做目標,但條文嚴格了、指示亦更具體,不再只是單單監察北京政府對香港施政有多大限制及干預,更明確提出要監察特區政府有否自我削弱自治權。

原版法案要求美國國務卿每年需向國會提交報告,但修訂版改為要求國務卿每年提交「證書」,證明香港有足夠自治權,才能延續美國對香港的特別待遇。

修訂版法案亦列明,國務卿要評估香港特區政府在制定政策時,行政、立法和司法機構是否符合《中英聯合聲明》和《基本法》的規定,報告要以公開形式發布,國務卿亦可以按實際需要,每年對香港情況進行多過一次的評估。

至於在制裁侵害香港人權及自治者方面,原版法案賦予美國總統權力,列出制裁黑名單,新修訂版則要求總統向國會提交報告,識辨出在香港實際或威脅要作出任意拘捕、嚴刑拷打等,這類違反人權行為的人,凍結其美國資產及禁止入境美國,並由總統決定何時開始及結束制裁。

新版法案亦訂明,因參與示威活動而遭政治拘捕的人,申請美國簽證不應被拒,又由原本要求商務部改為由總統每年發表報告,評估香港有否充分執行美國的出口規定,及美國和聯合國的制裁,又點明要留意有無出口到香港的美國科技產品,被中國政府用作監控用途。

