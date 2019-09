PG&E在北灣實施斷電措施防山火 數萬戶受影響

【KTSF】

灣區週三持續炎熱,天乾物燥加上強風,國家氣象局發出的紅色火災危險警告,生效期由原先的5點延長至週三11點,太平洋煤電公司(PG&E)亦宣布,週三凌晨4點半開始對北灣多個區域中斷電力供應,將影響48,000多戶,會視情況恢復供電,最多可能停電48小時。

由於乾燥多風的天氣持續,PG&E決定4點半停電,北灣有48,000多戶受影響,包含Napa縣和Sonoma縣。

這次停電的區域以北灣及Sierra Foothills為主,北灣將影響Napa縣708戶,Sonoma縣711戶。

PG&E表示,鑑於火災風險極高,事先停電以策安全,待乾燥多風的天氣結束後,機組人員計劃白天檢查電源線,確保電源線都沒有損壞,就恢復供電。

PG&E表示,目前計劃24到48小時內恢復供電,但停電可能會超過48小時,需根據天氣狀況,或是否需要維修來決定何時恢復供電狀況。

