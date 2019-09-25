PG&E在北灣實施斷電措施防山火 數萬戶受影響

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灣區週三持續炎熱，天乾物燥加上強風，國家氣象局發出的紅色火災危險警告，生效期由原先的5點延長至週三11點，太平洋煤電公司（PG&E）亦宣布，週三凌晨4點半開始對北灣多個區域中斷電力供應，將影響48,000多戶，會視情況恢復供電，最多可能停電48小時。

由於乾燥多風的天氣持續，PG&E決定4點半停電，北灣有48,000多戶受影響，包含Napa縣和Sonoma縣。

這次停電的區域以北灣及Sierra Foothills為主，北灣將影響Napa縣708戶，Sonoma縣711戶。

PG&E表示，鑑於火災風險極高，事先停電以策安全，待乾燥多風的天氣結束後，機組人員計劃白天檢查電源線，確保電源線都沒有損壞，就恢復供電。

PG&E表示，目前計劃24到48小時內恢復供電，但停電可能會超過48小時，需根據天氣狀況，或是否需要維修來決定何時恢復供電狀況。

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