【KTSF 吳宇斌報導】

眾所周知,東灣Fremont警局是首個採用Tesla電動車作為警車的警局,但當追緝疑犯的時候,電動車也會出現不夠電的情況。

上週五晚,一名Fremont警員正駕駛Tesla警車追捕一輛可疑車輛,但卻收到警報,顯示車上的電池只能夠行駛6英哩,他隨即呼叫支援協助,繼續追捕疑犯。

由於當時交通繁忙,追逐進入高速公路的路肩,非常危險,當局叫停了追捕行動。

該名警員之後在聖荷西找到充電站充電之後,才夠電回到警局。

當局表示,該情況是由於上一班警員交班的時候,沒有將警車充電造成。

當局指出,類似情況,久不久也會發生在燃油警車上,隨後加州公路巡警(CHP)在Milpitas找到該輛可疑汽車,並對司機發出通緝。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。