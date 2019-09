中國外交部駐港官員指示威者挑戰一國兩制紅線（視頻）

【i-CABLE】

中國外交部駐港副特派員宋如安在香港宴請外國傳媒時指,反修例示威者破壞立法會和中聯辦,揮動美國、英國國旗是挑戰一國兩制的紅線,又承認一國兩制在香港遇到嚴重問題,要認真解決。

外交部駐港副特派員宋如安在香港這場宴請外國傳媒的午宴,27分鐘開場發言,超過一半時間15分鐘講到香港問題。

他提到過去100多日反修例示威,指有人揮動英國、美國國旗,羞辱中國國旗,又煽動學生組成人鏈,到處破壞等。

他指特首林鄭月娥已經撤回修例,又回應了五大訴求。很多次問為何反對派拒絕接受,他逐個訴求反駁,包括示威者要求釋放被捕人士。

下星期二是十一國慶多個記者都問宋如安可能會有示威會怎樣應對,有記者再問如果有大規模抗議,北京會否介入甚至派兵,他無正面回應。

宋如安又提到,美國國會將審議《香港人權與民主法案》,指如果通過的話會削弱投資者信心,促請美方停止這項對任何人無好處的法案。

