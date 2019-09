【KTSF 古琳嘉報導】

加州衛生部週二發出警示,敦促民眾停止吸電子煙,直至聯邦當局的調查完成。

上週州長紐森簽署行政命令,要求州府部門想辦法解決青少年吸食電子煙的問題後,加州衛生部跟進發出警示。

官方數據指出,截至週二為止,加州有90宗與吸電子煙有關、導致嚴重呼吸問題以及肺部受損要住院的個案,當中兩人死亡。

衛生官員稱,目前的情況前所未見,對於疾病的成因,也有許多未知的因素。

目前疾病防控中心(CDC)以及食品及藥物管理局(FDA)等聯邦機構都在合作調查,建議民眾在調查結果未出爐之前,最好避免吸電子煙。

目前全美38州和一個屬地,共通報超過500宗跟吸電子菸有關的肺病,幾乎每天都有發現新的案例。

