南卡男童獨自駕車3小時 欲與Snapchat男網友會面

南卡羅萊納州一名11歲男童,週一逕自駕駛兄長的汽車,獨自駕車3小時去與社交網站Snapchat相識的一名男子會面。

Charleston市警方發言人稱,男童是於中午12時半左右把車停下,向一名警員求助,他說他迷了路。

男童對警方稱,他正駕車前往距Charleston市200哩遠的Simpsonville小鎮,與在Snapchat相識的一名男子會面,但途中平板電腦的GPS失去連線,男子的地址也不見了,而因為Snapchat的短訊內容突然間消失,他無法再取得有關資訊。

警方知悉事故後,立即聯絡男童的父親,後者原來正在向警方報案,指兒子失蹤。

當局正在調查案件,並會搜查平板電腦的內容以找尋涉案人士。

