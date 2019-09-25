南卡男童獨自駕車3小時 欲與Snapchat男網友會面

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南卡羅萊納州一名11歲男童，週一逕自駕駛兄長的汽車，獨自駕車3小時去與社交網站Snapchat相識的一名男子會面。

Charleston市警方發言人稱，男童是於中午12時半左右把車停下，向一名警員求助，他說他迷了路。

男童對警方稱，他正駕車前往距Charleston市200哩遠的Simpsonville小鎮，與在Snapchat相識的一名男子會面，但途中平板電腦的GPS失去連線，男子的地址也不見了，而因為Snapchat的短訊內容突然間消失，他無法再取得有關資訊。

警方知悉事故後，立即聯絡男童的父親，後者原來正在向警方報案，指兒子失蹤。

當局正在調查案件，並會搜查平板電腦的內容以找尋涉案人士。

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