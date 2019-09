Laney社區學院促盡快通過FUTURE Act資助少數族裔學生（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭(屋崙)Laney社區學院,促請聯邦參議會盡快通過一項為資助少數族裔學生而設的撥款法案,有舊生分享這個項目的重要性。

奧克蘭Laney社區學院師生正等待聯邦參眾兩院通過FUTURE Act,這個法案主要是資助一些服務少數族裔學生的大學及高等學院,在未來十年每年撥款一共2.55億元資金,其中1,500萬元將落入服務亞太裔及原住民為主的學校。

Laney社區學院自從2010年就列入服務亞太裔及原住民的學校之一,校方指,這筆資金對於服務亞太裔學生非常重要,主要用作提供ESL英語班、補習、諮詢,以及校內一些亞太裔文化學會等。

Lanney社區學院主任Tammeil Gilkerson說:”Lanney學院沒有該筆撥款,在未來十年仍能營運,但營運方式和進行一些協助特定學生服務時就會有困難,州府至全國都在減少教育資金,所以服務有需要的學生變得困難,因為學生支援經費都減少了。”

有一些華裔移民舊生都表示,Laney所提供的課程獲益良多。

舊生黃潔琳說:”當我移民到美國時,我英文並不是非常好,但通過ESL課程,我英文有所提高之後,我在Laney找到工作,在公共諮詢部門擔任設計師。”

舊生蘇惠貞說:”經過3至4年的努力,我取得幾個AA學位的證書,包括會計、行政及社會科學學位,之後申請學校的工作,我可以很驕傲告訴你,我現在成為Laney的員工。”

Laney社區學院現時有28%是亞太裔學生,當中最多是華裔。

FUTURE Act法例最初在2008年時實施,即將在今年9月尾到期,因此現時正需要聯邦參眾兩院通過未來十年的撥款,眾議院在上星期通過了撥款,現時正等參議院審批。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。