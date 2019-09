南灣Westfield Valley Fair購物中心據報擬明年起收停車費

【KTSF】

位於南灣的Westfield Valley Fair購物中心,據報最快可能明年開始收取停車費。

據聖荷西水星報報導,該購物中心管理層在週日發出的一份聲明中表示,明年將會改動現有的停車安排,但拒絕透露細節,預計今年底前公布。

Westfield管理層於今年1月,在南加州聖地牙哥的Westfield UTC購物中心引入停車收費措施,首兩小時停車費用全免,之後每小時收費兩元,全日最高收費15元,最多停車9小時。

如果顧客是到戲院或24-Hour健身中心,停車費可獲註銷優惠,暫時未知南灣的Valley Fair會否引入類似的停車收費。

Valley Fair被揭可能引入停車費的消息,最先是由Willow Glen Neighbors組織流出,該組織有成員上週在Facebook群組發文,指看到Vally Fair安裝了停車收費機器。

聖荷西規劃委員會成員Pierluigi Oliverio也在Facebook回應稱,長遠來說,Valley Fair和鄰近的Santana Row是有意收取停車費。

但有網民卻對此不以為然,認為在網購盛行的今天,實體購物中心在此時竟向顧客收取停車費,無疑是趕客的做法。

但也有網民支持收費的做法,因為這樣做可杜絕並非到購物中心的人佔用車位。

