聯合國氣候行動高峰會週一召開 特朗普短暫現身

【KTSF 張麗月報導】

在聯合國大會召開的前夕,全球氣候活躍分子參加週一在紐約舉行的聯合國氣候行動高峰會,目的是鼓勵各國履行巴黎氣候協議,以及發展可行計劃,謀求在明年之前降低溫室廢氣排放,特朗普總統也突然現身。

全球超過100名領袖,包括德國、印度和法國總統等人士,參加週一在紐約舉行的聯合國氣候行動高峰會,目的是向各國施壓,減低氣候變化的影響。

主辦者聯合國秘書長古塔雷斯促請各國同意更嚴格的標準,以巴黎氣候協議為指標,去落實執行。

古塔雷斯表示,全球正面對直接的存在威脅,氣候變化比想像中變得更快。

在2015年12月,全球領袖承諾會採取行動令地球平均氣溫,比照前工業時代的水平,上升不超過攝氏2度,甚至更進一步努力達到不超過攝氏1.5度。

巴黎協定也主張,富裕國家除了本身努力減碳減排溫室氣體之外,也向發展中國家提供科技及財政支援,以動員全球力量達到目標。

但特朗普當選總統上台後,宣布美國單方面退出巴黎協定,週一在同一個地點,同時間舉行一個保護宗教自由的會議,特朗普原本出席發言,但臨時改為參加聯合國氣候行動高峰會,逗留大約15分鐘。

特朗普表示,他突然現身是要堅持要有清潔空氣和清潔食水。

特朗普說:”我堅信清潔空氣和清潔食水,所有國家應該響應,也應該為了自己。”

不過特朗普無意承擔長期義務,去降低炭廢氣。

德國承諾將會倍增氣候保護的基金,美國、日本、澳洲和南非都不獲邀請這個峰會上發言,因為這些國家繼續投資在釋放溫室廢氣排放的化石燃料,好像煤炭。

在峰會上,16歲瑞典少女Greta Thunberg發言,強調氣候變化的危險,她又指責全球的領袖只是空談,粉碎她的夢想。

Thunberg說:”未來世代都盯著你們,如果你們辦不到,我們不會原諒你們。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。