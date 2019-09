英國最高法院裁定英揆要求國會休會屬違法

【i-CABLE】

英國最高法院院長何熙怡女男爵開庭宣讀判詞,指今次國會休會時間不尋常地長,指下議院及上議院議長可重新召集議員開會。正在美國出席聯合國大會的首相約翰遜在裁決前表明,不排除再次要求國會休會,又認為即使政府敗訴,不代表自己有義務要辭職。

經過上週一連三天的聆訊,11位法官達成一致裁決,裁定約翰遜要求國會休會無效。

裁決指政府以安排女王演說為由要求國會休會5個星期,但這類演說的籌備工作過往一般僅需要4至6天,質疑休會時間不尋常地長,惟無人解釋到為何有如此需要。

判詞指國會兩院議長可即時啟動程序開會,下議院議長伯考歡迎最高法院裁決並決定週三早上再開會。

在野工黨黨魁科爾賓表示,今次裁決顯示約翰遜藐視國會,認為對方應該辭職。

約翰遜是在上月底要求國會休會5星期至10月14日,距離英國脫歐限期只有兩個多星期,被質疑是阻撓國會就脫歐問題辯論。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。