華裔富家女Tiffany Li被控謀殺前男友案正式開審（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

中半島Hillsborough市華裔富家女Tiffany Li被控謀殺前男友一案擾攘多時，週一終於開審，控方指，爭奪子女撫養權及金錢糾紛是動機，辯方指，控方告錯人，是有第三方策劃綁架案殺害死者。

Li與男友Kaveh Bayet，被控於2016年謀殺及串謀謀殺Li的前男友Keith Green，Li及Green育有兩名分別7歲及5歲的女兒。

Li的家世顯赫，她的家人為她支付6,600萬天價保釋金。

控方在半小時的開案陳詞中指出，是子女撫養權及金錢糾紛令Li萌生殺機，Li認為Green一直向她索取金錢，Green關心的不是女兒，而是錢，但Li並不能無止境滿足Green金錢上的需要，因此Li與新男友Bayet，及Bayet的朋友Olivier Adella，串謀將Green殺死。

控方表示，2016年4月28日當晚，Li約Green在Millbrae一間鬆餅店見面，其後引誘Green去到Li位於Hillsborough的住宅，Bayet負責行兇，在住宅的車庫中，對Green的口部開了一槍，將他殺死。

幫兇Adella隨後按指示，將Green的屍體載到Sonoma縣棄置，Green的遺體嚴重腐爛，約兩星期後被發現。

調查員在Li家中的車庫，發現Green的DNA及子彈的殘餘物，又在Adella的貨車車尾發現Green的血液，在Li與Bayet的短訊來往中，控方發現Li以”Green Light””開綠燈”默許這宗謀殺案。

Li又曾經問Bayet：”How to get away with murder”，即是”如何逃脫謀殺罪”，根據種種證據，控方相信兩名被告會被判罪名成立。

案中的第三名被告Adella對控罪不抗辯，他本來答應轉做污點證人，指控Li及Bayet，不過Adella在開審前，違規接觸辯方證人，因此控方取消他擔任污點證人的協議，Adella亦不會上庭作供。

Li的代表律師在長達3小時的開案陳詞中表示，謀殺Green的人並非Li及Bayet，而是Adella與其他人策劃一場綁架案，將Green殺死，不過辯方並無指出Adella的犯案動機。

辯方指，Green被殺前，Adella用俄羅斯總統普田的名字，買了一部不能被追蹤的手機，又用假名”Keon”，自稱是美式足球員接觸Green。

與此同時，Adella與朋友討論要用槍，警方在Adella公寓發現Green的名貴手錶，在停車場發現Green的血液。

辯方又指Green被殺後，Adella用另一個名申請護照及工卡，拿著35,000元現金一度想逃離美國，而這一切跟Li完全沒有關係。

Li一直希望Green繼續做兩名女兒的爸爸，辯方指，所謂的撫養權爭奪，早在Green死前十天已經解決，因此Li更沒有動機殺人。

Li代表律師May Mar說：”我們希望這些證據，能夠顯示Li及死者的關係，其實這是另一個重點，是Li絕對想Green繼續在她的人生及女兒的人生中出現。”

Bayet的代表律師更加簡單，用了短短十分鐘指出控方告錯人，案件沒有直接證據，指明Li及Bayet是兇手，沒有人證，亦沒有強而有力的物證，控方的證據全部是薄弱的旁證。

他們認為，是Adella因為Green一隻名貴手錶而殺人，因此明顯地Li及Bayet都是無辜。

這宗案件預計會審兩個月，大約到感恩節前夕。

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