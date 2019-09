華裔富家女Tiffany Li被控謀殺前男友案正式開審（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

中半島Hillsborough市華裔富家女Tiffany Li被控謀殺前男友一案擾攘多時,週一終於開審,控方指,爭奪子女撫養權及金錢糾紛是動機,辯方指,控方告錯人,是有第三方策劃綁架案殺害死者。

Li與男友Kaveh Bayet,被控於2016年謀殺及串謀謀殺Li的前男友Keith Green,Li及Green育有兩名分別7歲及5歲的女兒。

Li的家世顯赫,她的家人為她支付6,600萬天價保釋金。

控方在半小時的開案陳詞中指出,是子女撫養權及金錢糾紛令Li萌生殺機,Li認為Green一直向她索取金錢,Green關心的不是女兒,而是錢,但Li並不能無止境滿足Green金錢上的需要,因此Li與新男友Bayet,及Bayet的朋友Olivier Adella,串謀將Green殺死。

控方表示,2016年4月28日當晚,Li約Green在Millbrae一間鬆餅店見面,其後引誘Green去到Li位於Hillsborough的住宅,Bayet負責行兇,在住宅的車庫中,對Green的口部開了一槍,將他殺死。

幫兇Adella隨後按指示,將Green的屍體載到Sonoma縣棄置,Green的遺體嚴重腐爛,約兩星期後被發現。

調查員在Li家中的車庫,發現Green的DNA及子彈的殘餘物,又在Adella的貨車車尾發現Green的血液,在Li與Bayet的短訊來往中,控方發現Li以”Green Light””開綠燈”默許這宗謀殺案。

Li又曾經問Bayet:”How to get away with murder”,即是”如何逃脫謀殺罪”,根據種種證據,控方相信兩名被告會被判罪名成立。

案中的第三名被告Adella對控罪不抗辯,他本來答應轉做污點證人,指控Li及Bayet,不過Adella在開審前,違規接觸辯方證人,因此控方取消他擔任污點證人的協議,Adella亦不會上庭作供。

Li的代表律師在長達3小時的開案陳詞中表示,謀殺Green的人並非Li及Bayet,而是Adella與其他人策劃一場綁架案,將Green殺死,不過辯方並無指出Adella的犯案動機。

辯方指,Green被殺前,Adella用俄羅斯總統普田的名字,買了一部不能被追蹤的手機,又用假名”Keon”,自稱是美式足球員接觸Green。

與此同時,Adella與朋友討論要用槍,警方在Adella公寓發現Green的名貴手錶,在停車場發現Green的血液。

辯方又指Green被殺後,Adella用另一個名申請護照及工卡,拿著35,000元現金一度想逃離美國,而這一切跟Li完全沒有關係。

Li一直希望Green繼續做兩名女兒的爸爸,辯方指,所謂的撫養權爭奪,早在Green死前十天已經解決,因此Li更沒有動機殺人。

Li代表律師May Mar說:”我們希望這些證據,能夠顯示Li及死者的關係,其實這是另一個重點,是Li絕對想Green繼續在她的人生及女兒的人生中出現。”

Bayet的代表律師更加簡單,用了短短十分鐘指出控方告錯人,案件沒有直接證據,指明Li及Bayet是兇手,沒有人證,亦沒有強而有力的物證,控方的證據全部是薄弱的旁證。

他們認為,是Adella因為Green一隻名貴手錶而殺人,因此明顯地Li及Bayet都是無辜。

這宗案件預計會審兩個月,大約到感恩節前夕。

