台灣陸委會副主委邱垂正訪灣區談兩岸現況（視頻）

兩岸關係陷入低迷之際,負責處理兩岸事務的台灣陸委會副主委邱垂正到訪灣區,談兩岸現況,以及台灣政府如何因應當前局勢。

中國政府從今年元月開始持續對台灣出重手,不管是禁止陸客赴台自由行,全面抵制電影金馬獎,到連續與台灣的邦交國建交,一連串的動作,正在灣區訪問的台灣陸委會副主委邱垂正說,這都是今年元月二號習五條之後,北京極限打壓的一部分,令兩岸關係陷入新的困境。

邱垂正說:”這已經是中華人民共和國兼併中華民國的正式宣告,中共片面而且步步進逼的做為,我想也讓兩岸關係進入到新的困境,所以兩岸關係在習五條後,來到一個新的發展階段。”

邱垂正表示,中國在外交和軍事對台灣步步進逼,隨著總統大選的接近,也企圖要影響台灣的選舉。

他坦言,目前兩岸官方交流已經完全中斷,只能在過去已建立的聯絡機制保持運作,在既有基礎上維持往來。

邱垂正說:”我們也希望兩岸能夠盡速恢復官方的正常往來,畢竟我們要讓兩岸關係和平穩定,我們至少要避免誤解誤判,如何避免誤解誤判,很重要的就是希望兩岸關係官方能夠恢復互動。”

對於藍營政治人物提倡的兩岸和平協議,邱垂正不以為然。

邱垂正說:”所謂兩岸的和平協議,從中國大陸的角度而言,那應該是一個統一協議,可能對台灣而言,是一個沒有和平保障的統一協議,問題很簡單就是說,台灣有人主張要和平協議,我們要和平,我們要和平協議,但是大陸為什麼要跟你去簽署和平協議?你要付出甚麼代價?大陸要得到甚麼?”

邱垂正此行訪美,造訪華府以及舊金山兩地,與美方行政部門與智庫學者就兩岸現況進行交流,行程不對外公開,他強調此行要表達政府堅決反對”一國兩制”,以及堅定護台的兩岸政策。

邱垂正說:”我們台灣民眾反對一國兩制,從今年的1月,有75%的民意是反對,一直到5月有將近83%,一直到最近8月,我們最新做的一次民調,是88.7%的民眾反對。”

邱垂正認為,反對一國兩制已經成為台灣共識,這與香港的反送中風潮有很直接的關係。

邱垂正說:”這一切的種種,跟所製造的紛亂,當然就像一個很好的鏡子,反射給台灣人民更加了解,一國兩制實際的狀況是怎麼樣。”

邱垂正認為,維持二岸穏定的關鍵就是民主和和平。

邱垂正說:”我們還是要呼籲中國大陸,要正視中華民國客觀存在的事實,尊重我們的民主跟民意,停止對台灣惡意的打壓,能夠創造改善兩岸關係的契機。”

邱垂正說,此行訪美,美國各界肯定台灣維持現狀,不挑釁的二岸政策,台灣會繼續和理念相近的國家,一起努力維護台海和平穩定。

