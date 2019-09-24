台灣陸委會副主委邱垂正訪灣區談兩岸現況（視頻）

【古琳嘉報導】

兩岸關係陷入低迷之際，負責處理兩岸事務的台灣陸委會副主委邱垂正到訪灣區，談兩岸現況，以及台灣政府如何因應當前局勢。

中國政府從今年元月開始持續對台灣出重手，不管是禁止陸客赴台自由行，全面抵制電影金馬獎，到連續與台灣的邦交國建交，一連串的動作，正在灣區訪問的台灣陸委會副主委邱垂正說，這都是今年元月二號習五條之後，北京極限打壓的一部分，令兩岸關係陷入新的困境。

邱垂正說：”這已經是中華人民共和國兼併中華民國的正式宣告，中共片面而且步步進逼的做為，我想也讓兩岸關係進入到新的困境，所以兩岸關係在習五條後，來到一個新的發展階段。”

邱垂正表示，中國在外交和軍事對台灣步步進逼，隨著總統大選的接近，也企圖要影響台灣的選舉。

他坦言，目前兩岸官方交流已經完全中斷，只能在過去已建立的聯絡機制保持運作，在既有基礎上維持往來。

邱垂正說：”我們也希望兩岸能夠盡速恢復官方的正常往來，畢竟我們要讓兩岸關係和平穩定，我們至少要避免誤解誤判，如何避免誤解誤判，很重要的就是希望兩岸關係官方能夠恢復互動。”

對於藍營政治人物提倡的兩岸和平協議，邱垂正不以為然。

邱垂正說：”所謂兩岸的和平協議，從中國大陸的角度而言，那應該是一個統一協議，可能對台灣而言，是一個沒有和平保障的統一協議，問題很簡單就是說，台灣有人主張要和平協議，我們要和平，我們要和平協議，但是大陸為什麼要跟你去簽署和平協議？你要付出甚麼代價？大陸要得到甚麼？”

邱垂正此行訪美，造訪華府以及舊金山兩地，與美方行政部門與智庫學者就兩岸現況進行交流，行程不對外公開，他強調此行要表達政府堅決反對”一國兩制”，以及堅定護台的兩岸政策。

邱垂正說：”我們台灣民眾反對一國兩制，從今年的1月，有75%的民意是反對，一直到5月有將近83%，一直到最近8月，我們最新做的一次民調，是88.7%的民眾反對。”

邱垂正認為，反對一國兩制已經成為台灣共識，這與香港的反送中風潮有很直接的關係。

邱垂正說：”這一切的種種，跟所製造的紛亂，當然就像一個很好的鏡子，反射給台灣人民更加了解，一國兩制實際的狀況是怎麼樣。”

邱垂正認為，維持二岸穏定的關鍵就是民主和和平。

邱垂正說：”我們還是要呼籲中國大陸，要正視中華民國客觀存在的事實，尊重我們的民主跟民意，停止對台灣惡意的打壓，能夠創造改善兩岸關係的契機。”

邱垂正說，此行訪美，美國各界肯定台灣維持現狀，不挑釁的二岸政策，台灣會繼續和理念相近的國家，一起努力維護台海和平穩定。

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