【KTSF】

中半島南舊金山週二凌晨時分有民宅發生二級火警。

現場位於Randolph Ave 120號一處民宅,火警發生在凌晨約1點50分,消防部門到場撲救火勢。

當消防員進入房屋救火時,發現民宅有倒塌危險,於是當時只能從屋外向房屋灑水灌救。

根據本地五號台報導,當時房屋內並沒有人,消防員和調查人員正調查火警起因。

