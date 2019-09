【KTSF】

在房屋市道熾熱的今天,想以35萬元在舊金山買一間獨立屋是否天方夜談?

原來這不是夢,一間剛上市,開價349,000元的獨棟房屋,位於舊金山牛宮區,由於長久失修,房屋基本上是不適合居住,所以新買主除了要以全現金購買外,還要把整間房屋拆了,重新再起。

據資料顯示,該屋本身有850呎,佔地有2,000呎,所以相信一定會吸引很多買家競投。

