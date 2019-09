【KTSF】

灣區週二及週三再度出現高溫天氣,有鑑於此,舊金山市市府轄下的消閒及公園局宣布,市府營運的7個游泳池,週二及週三將免費開放給民眾使用。

免費開放的泳池包括Balboa、Coffman、Hamilton、Martin Luther King Jr.、Mission、North Beach和Sava游泳池。

這7個游泳池的游泳課程將如常舉行,但會至少開放一條泳道供希望解暑的人士使用。

國家氣象局預測,週二和週三舊金山的氣溫可能升至華氏70多度至80多度。

