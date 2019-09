法官拒發禁制令阻撓舊金山Embarcadero建無家可歸者支援中心（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

民間維權組織將舊金山市府告上法庭,希望阻止在舊金山Embarcadero街開設無家可歸者支援中心,但是舊金山高等法院週一決定,市府應繼續建造無家可歸者支援中心。

民間維權組織Safe Embarcadero for All狀告舊金山市府建造無家可歸者支援中心,是違反了國家土地委員會的規定,並且會損害附近的社區,但是法官Ethan Schulman並不這麼認為。

Schulman法官說:”法院不接受申訴書辯稱,其已展示開設支援中心,對周圍社區構成不可修補的潛在損害。”

這個無家可歸者支援中心佔地面積達2.3英畝,將容納200張床位,位於Bay Bridge的南邊,在此之前原本是一個停車場。

原告方的律師指出,停車場的使用通過了國家委員會的批准,但是建造支援中心卻沒有,而且停車場的業主舊金山港務局,將土地以大幅低於市場價格出租給支援中心。

原告律師Peter Prows說:”我們對它的估價是9,000萬,但市府估值官卻說3,000至6,000萬,就州與市稅收來說,是每年200萬,而現在稅收基本就少得很。”

這項訴訟的主要發起人之一Wallace Lee表示,雖然法院沒有阻止支援中心的建造,但是他也不會因此而搬家,只是對於今後社區的安全感到有很多憂慮。

Lee說:”看到市府現在經營其它支援中心的情況,我們沒有信心市府能夠妥善管理無家可歸者不對社區造成安全隱患。”

原告方Safe Embarcadero for All表示,在法官正式下達書面裁定之後,他們會考慮尋求更多法律手段,來阻止該支援中心的設立。

舊金山市長布里德週一發推特表示,城市需要更多無家可歸者支援中心,來幫助露宿街頭的人。

