Santa Clara縣政府出新招助工人追討欠薪（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Santa Clara縣僱主拖欠工人薪水的問題嚴重，欠薪案數目是全州之冠，受影響最深的是移民以及薪水低的勞工，現在縣政府部門推出新招，協助工人向僱主追討欠薪。

Teresa是菲律賓裔，她是一名護理人員，曾經為一個機構工作，與同事一起照顧一名嚴重失智的長者，每晚工作12小時。

Teresa說：”我們工作12小時，只得到最低工資，沒有超時補薪，沒有休息時間，我們花了8個月欠薪才得到償還，正義終於獲勝。”

除了護理行業之外，在餐館打工的工人，也經常遇到欠薪的問題，Santa Clara縣成立的勞工標準執行辦公室，與環境衛生部合作，幫助工人追討欠薪。

如果餐館老闆拒絕償還欠薪，勞工標準執行辦公室會先發信通知餐館，如果兩次發信後都沒有回應，負責檢查餐館衛生的部門，就會在違例的餐館外面貼一張紅色卡，宣布餐館暫停營業，並註明停業的原因是違反勞工薪資法，政府也會在網站和應用程式，宣布餐館暫停營業的消息。

Santa Clara縣勞工標準執行辦公室經理Betty Duong說：”我們並不是要關閉商業，而是要令好的商業保持競爭力，做錯事的商業與我們合作，支付欠薪然後繼續營業。”

Santa Clara縣勞工標準執行辦公室的網址是http://www.sccfairworkplace.org，還有熱線電話：1—866—870—7725，可解答勞工和僱主對於薪資法例的問題，有中文服務。

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