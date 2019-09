Santa Clara縣政府出新招助工人追討欠薪（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Santa Clara縣僱主拖欠工人薪水的問題嚴重,欠薪案數目是全州之冠,受影響最深的是移民以及薪水低的勞工,現在縣政府部門推出新招,協助工人向僱主追討欠薪。

Teresa是菲律賓裔,她是一名護理人員,曾經為一個機構工作,與同事一起照顧一名嚴重失智的長者,每晚工作12小時。

Teresa說:”我們工作12小時,只得到最低工資,沒有超時補薪,沒有休息時間,我們花了8個月欠薪才得到償還,正義終於獲勝。”

除了護理行業之外,在餐館打工的工人,也經常遇到欠薪的問題,Santa Clara縣成立的勞工標準執行辦公室,與環境衛生部合作,幫助工人追討欠薪。

如果餐館老闆拒絕償還欠薪,勞工標準執行辦公室會先發信通知餐館,如果兩次發信後都沒有回應,負責檢查餐館衛生的部門,就會在違例的餐館外面貼一張紅色卡,宣布餐館暫停營業,並註明停業的原因是違反勞工薪資法,政府也會在網站和應用程式,宣布餐館暫停營業的消息。

Santa Clara縣勞工標準執行辦公室經理Betty Duong說:”我們並不是要關閉商業,而是要令好的商業保持競爭力,做錯事的商業與我們合作,支付欠薪然後繼續營業。”

Santa Clara縣勞工標準執行辦公室的網址是http://www.sccfairworkplace.org,還有熱線電話:1—866—870—7725,可解答勞工和僱主對於薪資法例的問題,有中文服務。

