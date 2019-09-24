San Ramon有男子圖誘拐女童上車（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣San Ramon市在上週六，有男子企圖誘拐未成年少女上車，警方呼籲家長要提醒孩子，注意單獨在街道上步行的安全問題。

警方表示，9月21日早上11點多，San Ramon有人看到一架淺灰色房車，停在Cross Valley步行徑夾Broadmoor Drive的路口，並靠近單獨在路上步行的一名13歲少女。

該輛汽車離開後，熱心的路人詢問少女發生了甚麼事，原來該名司機要少女上他的車，路人報警。

少女向警方表示，當時她從Pine Valley中學走路回家，一個年約20至30歲、淺棕色皮膚和棕色捲髮、族裔不明的男子企圖邀她上車，少女警覺沒有上車，並馬上通知母親。

警方呼籲家長提醒孩子，獨自在街上行走，不要跟陌生人說話，而要直接走到目的地，要讓父母知道自己的位置，並儘量找朋友同行。

如果有陌生人來搭話，要趕快跑到學校或回家，並通知校方、父母或是撥打911報案。

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