San Ramon有男子圖誘拐女童上車（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣San Ramon市在上週六,有男子企圖誘拐未成年少女上車,警方呼籲家長要提醒孩子,注意單獨在街道上步行的安全問題。

警方表示,9月21日早上11點多,San Ramon有人看到一架淺灰色房車,停在Cross Valley步行徑夾Broadmoor Drive的路口,並靠近單獨在路上步行的一名13歲少女。

該輛汽車離開後,熱心的路人詢問少女發生了甚麼事,原來該名司機要少女上他的車,路人報警。

少女向警方表示,當時她從Pine Valley中學走路回家,一個年約20至30歲、淺棕色皮膚和棕色捲髮、族裔不明的男子企圖邀她上車,少女警覺沒有上車,並馬上通知母親。

警方呼籲家長提醒孩子,獨自在街上行走,不要跟陌生人說話,而要直接走到目的地,要讓父母知道自己的位置,並儘量找朋友同行。

如果有陌生人來搭話,要趕快跑到學校或回家,並通知校方、父母或是撥打911報案。

