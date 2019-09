【KTSF】

由於有報導指,特朗普總統與烏克蘭總統通電話期間,曾施壓要對方調查前副總統拜登的兒子,藉此打擊有可能將成為他大選對手的拜登,聯邦眾議長普洛西週二下午宣布,正式啟動對特朗普的彈劾調查。

調查的焦點將在於特朗普有否濫用總統職權,以及在競選連任時有否尋求外國政府的協助,普洛西指,這種種行動是對總統辦公室宣誓的背叛,也沒有人凌駕法律之上。

普洛西一直抗拒對特朗普啟動彈劾,但近日媒體爆出特朗普曾向烏克蘭總統施壓,調查拜登及他的兒子,消息曝光後促使更多民主黨人支持展開彈劾程序。

正參與聯合國會議的特朗普形容,有關調查是”獵巫”,並預料結果會對他有利。

