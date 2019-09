報告指舊金山3分之1區域無高壓消防系統（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

地震後最怕火災蔓延,但舊金山市中心的防災系統充足嗎?根據最新民事大陪審團報告,舊金山有3分之1的區域,並沒有高壓消防系統,尤其是日落區、列治文區和灣景區,高壓消防系統覆蓋不足。

舊金山觀察家報報導,舊金山緊急消防用水系統是因為1906年大地震後安裝,由舊金山水利局獨立運作,該系統可高壓供水,並涵蓋135英里的管道和150個水箱。

根據報告指出,舊金山3分之1的區域缺乏該消防系統,水利局和舊金山消防局正在為西邊的社區訂定應急消防系統計劃,該系統可能包括超過14英里的新管道和兩個泵站。

資金將來自於已計劃於2020年3月發行的公債,2027年公債則涵蓋第二階段,該報告估計,第一階段需1.95億美元,第二階段則是1.2億美元。

根據報告指出,若要讓市區南邊社區也建立該系統,至少要35年或更久才能完成。

如果要擴展該系統覆蓋全市,預估將耗資約5億美元,其中並不包括計劃中的西區項目第一階段。

舊金山將要求選民2020年3月批准用於公共安全需求的6億多美元債券,其中包括用於西區緊急消防水系統的1.5億美元。

