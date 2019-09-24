報告指舊金山3分之1區域無高壓消防系統（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

地震後最怕火災蔓延，但舊金山市中心的防災系統充足嗎？根據最新民事大陪審團報告，舊金山有3分之1的區域，並沒有高壓消防系統，尤其是日落區、列治文區和灣景區，高壓消防系統覆蓋不足。

舊金山觀察家報報導，舊金山緊急消防用水系統是因為1906年大地震後安裝，由舊金山水利局獨立運作，該系統可高壓供水，並涵蓋135英里的管道和150個水箱。

根據報告指出，舊金山3分之1的區域缺乏該消防系統，水利局和舊金山消防局正在為西邊的社區訂定應急消防系統計劃，該系統可能包括超過14英里的新管道和兩個泵站。

資金將來自於已計劃於2020年3月發行的公債，2027年公債則涵蓋第二階段，該報告估計，第一階段需1.95億美元，第二階段則是1.2億美元。

根據報告指出，若要讓市區南邊社區也建立該系統，至少要35年或更久才能完成。

如果要擴展該系統覆蓋全市，預估將耗資約5億美元，其中並不包括計劃中的西區項目第一階段。

舊金山將要求選民2020年3月批准用於公共安全需求的6億多美元債券，其中包括用於西區緊急消防水系統的1.5億美元。

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