【i-CABLE】

香港立法會議員鄺俊宇在天水圍遇襲,他指在取車時被幾個人圍毆,期間有人全程拍攝。他的手和頸受傷,經治理已經出院。

警方將案列作襲擊致造成實際身體傷害,由元朗警區重案組跟進,暫時未有人被捕。

