灣區週二持續炎熱 風高物燥增火警風險

【KTSF 江良慧報導】

灣區週二持續炎熱，風高物燥，增加火警風險，氣象局對北灣和東灣山區廣泛地區發出紅色火災警告，顯示發生山火風險極高，警告將一直持續到週三早上11時，消防部門因此也嚴陣以待。

北灣Santa Rosa消防局除了擔心山火，也擔心會停電，局方因此增加人手和設備。

一支州長辦公室撥款的特別職務小組隨時候命，小組包括5部消防車，一架水箱車以及調配中心額外的調配人員，縣政府撥款的。

此外也有由縣政府撥款的另一支特遣組，以及加州消防局的設備，包括救火飛機、推土機、消防員和消防車。

Santa Rosa副消防局長Scott Westrope說：”這是我們的工作，與2017年10月比較，我們不想再歷其境，所以現在額外工作多些，少睡一些，為了預防像那樣的很值得。”

為減低山火危險，北灣週二晚仍可能會以公共安全為理由停電，不過PG&E就降低了受影響人數，至Sonoma縣的18,000人，和Santa Rosa市的5,500人。

氣溫可能會升高至華氏103度，由於可能會因公共安全停電，當局安排了Finley社區中心這兩天做避暑中心。

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