灣區週二持續炎熱 風高物燥增火警風險

【KTSF 江良慧報導】

灣區週二持續炎熱,風高物燥,增加火警風險,氣象局對北灣和東灣山區廣泛地區發出紅色火災警告,顯示發生山火風險極高,警告將一直持續到週三早上11時,消防部門因此也嚴陣以待。

北灣Santa Rosa消防局除了擔心山火,也擔心會停電,局方因此增加人手和設備。

一支州長辦公室撥款的特別職務小組隨時候命,小組包括5部消防車,一架水箱車以及調配中心額外的調配人員,縣政府撥款的。

此外也有由縣政府撥款的另一支特遣組,以及加州消防局的設備,包括救火飛機、推土機、消防員和消防車。

Santa Rosa副消防局長Scott Westrope說:”這是我們的工作,與2017年10月比較,我們不想再歷其境,所以現在額外工作多些,少睡一些,為了預防像那樣的很值得。”

為減低山火危險,北灣週二晚仍可能會以公共安全為理由停電,不過PG&E就降低了受影響人數,至Sonoma縣的18,000人,和Santa Rosa市的5,500人。

氣溫可能會升高至華氏103度,由於可能會因公共安全停電,當局安排了Finley社區中心這兩天做避暑中心。

