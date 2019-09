【i-CABLE】

香港行政長官林鄭月娥表示,深切希望星期四的首場社區對話可以和平冷靜,她又指入場規矩不是要扼殺言論,市民表達憤怒也可以。香港政府亦決定因應近日社會氣氛,國慶升旗禮改為室內觀禮。

首場社區對話在伊利沙伯體育館舉行,名額150個,收到超過兩萬個申請,中籤者要遵守場地約章,不可帶標語、防毒面罩等入場。

新一份施政報告預計下月中發表,林鄭月娥指今年有新做法。要變的不只施政報告,今年十一國慶升旗禮,政府指因應近日社會氣氛,都要跟七一一樣改在室內觀禮。

林鄭月娥又被問到是否需要引用緊急法訂立反蒙面法和辱警罪。她表示要考慮會否有反效果,令局面更加紛亂。

