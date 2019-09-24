加拿大最高法院再開庭處理孟晚舟案

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加拿大卑詩省最高法院再開庭處理華為副董事長孟晚舟案，孟晚舟律師要求加拿大當局披露孟晚舟被捕的相關文件，加拿大司法部指沒證據顯示，邊境人員拘捕時有不妥當行為，認為當局沒需要披露文件。

身穿紫色裙的孟晚舟離開溫哥華寓所前往法院，她左腳繫上電子腳鐐，抵達法院時，孟晚舟則套上啡色外套，法院這次開庭決定是否披露孟晚舟去年12月被捕時及被羈留期間的相關文件。

加拿大去年應美國要求，在孟晚舟過境時，先扣留孟晚舟，期間檢查她的手機等電子設備並檢查，才正式拘捕她。

孟晚舟的代表律師在庭上質疑當局搜查及羈押不合法，是為協助美國當局收集證據而推遲拘捕孟晚舟，又指美國企圖引渡孟晚舟是想利用案件作為中美貿易的談判籌碼，要求加拿大當局披露更多文件，包括美加當局之間的電郵往來，又指若證明涉及濫用程序，加拿大一方應該終止美國尋求引導孟晚舟的引渡聆訊。

加拿大司法部則稱已經披露許多案件細節，指邊境人員是依法按程序辨事，認為沒證據顯示邊境人員，在拘捕或拘留孟晚舟時有不妥當行為，因此亦沒需要披露文件。

美國司法部年初起訴華為兩間子公司及孟晚舟欺詐、盜取商業機密、違反對伊朗制裁等多項罪名，引渡聆訊明年1月展開。

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