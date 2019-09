加拿大最高法院再開庭處理孟晚舟案

【i-CABLE】

加拿大卑詩省最高法院再開庭處理華為副董事長孟晚舟案,孟晚舟律師要求加拿大當局披露孟晚舟被捕的相關文件,加拿大司法部指沒證據顯示,邊境人員拘捕時有不妥當行為,認為當局沒需要披露文件。

身穿紫色裙的孟晚舟離開溫哥華寓所前往法院,她左腳繫上電子腳鐐,抵達法院時,孟晚舟則套上啡色外套,法院這次開庭決定是否披露孟晚舟去年12月被捕時及被羈留期間的相關文件。

加拿大去年應美國要求,在孟晚舟過境時,先扣留孟晚舟,期間檢查她的手機等電子設備並檢查,才正式拘捕她。

孟晚舟的代表律師在庭上質疑當局搜查及羈押不合法,是為協助美國當局收集證據而推遲拘捕孟晚舟,又指美國企圖引渡孟晚舟是想利用案件作為中美貿易的談判籌碼,要求加拿大當局披露更多文件,包括美加當局之間的電郵往來,又指若證明涉及濫用程序,加拿大一方應該終止美國尋求引導孟晚舟的引渡聆訊。

加拿大司法部則稱已經披露許多案件細節,指邊境人員是依法按程序辨事,認為沒證據顯示邊境人員,在拘捕或拘留孟晚舟時有不妥當行為,因此亦沒需要披露文件。

美國司法部年初起訴華為兩間子公司及孟晚舟欺詐、盜取商業機密、違反對伊朗制裁等多項罪名,引渡聆訊明年1月展開。

