《蘋果日報》一名35歲女記者,週二晚上下班後在順天邨遇襲,受傷送院,警方列作襲擊傷人案處理。

《蘋果日報》強烈譴責行兇者,並要求警方徹查。《蘋果日強》指遇襲的女記者,晚上8時在秀茂坪和朋友用膳時,被4名戴頭盔和口罩的男子襲擊,之後報警送院治理,並指她近期曾接獲可疑來電,懷疑遇襲與採訪工作有關。

香港記者協會亦發表聲明,嚴厲譴責暴徒視法紀如無物,促請警方嚴肅處理事件。

