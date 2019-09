最新研究指孕婦吸入污染空氣會影響胎兒成長（視頻）

【KTSF 馮政浩報導】

最新的研究指出,空氣污濁不止對兒童和大人有害,更會影響懷孕婦女的胚胎成長。

根據科學雜誌Nature Communications的論文報告,最新證據顯示,懷孕婦女吸入的空氣會影響胚胎的成長。

研究發現,當孕婦吸入含黑碳污染的空氣時,有害的微粒會經過肺部進入胎盤,更有可能入到去胚胎,會在嬰兒出生後做成健康問題。

黑碳污染是由燃燒化石燃料造成,可以來自汽車或能源廠房。

這項研究的對象數目不多,主要是對25名非吸煙的母親,在產下嬰兒後做分析。

研究員表示,如果婦女在懷孕期吸入較多的黑碳物,在胎盤發現的污染物就會更多。

研究參與者提醒需要更多的測試,才可以展示污染物進入胎盤之後,是否會直接進入胚胎。

不過研究員也指出,這次實驗證明,胎盤並非不可穿越的阻隔牆壁。

