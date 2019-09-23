載中國遊客旅遊巴猶他州遇車禍 4死廿多傷

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猶他州一架運載中國遊客的旅遊巴上星期五失事，造成4死20多人受傷，警方公布死者的身分，而一名來自台灣的留學生，就充當翻譯幫助車上的傷者。

猶他州公路巡警公布4名死者是3女1男，年約60多歲，全部都是來自中國上海的遊客，分別是68歲乘客Ling Geng、67歲乘客Xiuyun Chen、62歲乘客Zhang Caiyu，以及65歲乘客Zhongliang Qiu。

由於車上的乘客全部來自中國，沒有人懂講英文，當地縣警聯絡了就讀南猶他州大學，來自台灣的留學生Jason Chang幫忙當翻譯。

Jason表示，他知道車禍後，車上情況混亂，他亦沒有想太多，盡力幫助救護人與傷者溝通，又幫助警方與傷者錄口供。

事發在上星期五早上約11時30分，旅遊巴士當時連同司機一共載有30人，正駛向猶他州Bryce Canyon國家公園，途中撞向護欄翻側，釀成至少4死及20多人受傷。

Jason指，當時情況危急，大家心中只想著救人，根本無人想起你來自哪個國家，這就是患難見真情。

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