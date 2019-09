載中國遊客旅遊巴猶他州遇車禍 4死廿多傷

【KTSF】

猶他州一架運載中國遊客的旅遊巴上星期五失事,造成4死20多人受傷,警方公布死者的身分,而一名來自台灣的留學生,就充當翻譯幫助車上的傷者。

猶他州公路巡警公布4名死者是3女1男,年約60多歲,全部都是來自中國上海的遊客,分別是68歲乘客Ling Geng、67歲乘客Xiuyun Chen、62歲乘客Zhang Caiyu,以及65歲乘客Zhongliang Qiu。

由於車上的乘客全部來自中國,沒有人懂講英文,當地縣警聯絡了就讀南猶他州大學,來自台灣的留學生Jason Chang幫忙當翻譯。

Jason表示,他知道車禍後,車上情況混亂,他亦沒有想太多,盡力幫助救護人與傷者溝通,又幫助警方與傷者錄口供。

事發在上星期五早上約11時30分,旅遊巴士當時連同司機一共載有30人,正駛向猶他州Bryce Canyon國家公園,途中撞向護欄翻側,釀成至少4死及20多人受傷。

Jason指,當時情況危急,大家心中只想著救人,根本無人想起你來自哪個國家,這就是患難見真情。

