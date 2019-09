聯合國指全球氣候變化比以往估計來得快

【i-CABLE】

聯合國氣象專家發表最新一份氣候報告,指出全球氣候變化比以往估計來得更快,各國的減排力度必須提升至現時的三倍,才可以將溫度升幅限制在攝氏兩度之內。

聯合國氣候行動峰會周一起於紐約舉行,較早時全球多個城市都有遊行,促請各國領導人救救地球,達成更進取的減排目標,但要多進取才足夠?

聯合國旗下的世界氣象組織帶領多國科學家編寫了名為《聯合科學》的報告,評估氣候變化的最新趨勢,報告指出以全球平均溫度計,2015至2019年可能是歷來最熱的五年,在這數年間不只熱浪特別持久,連火災、冰川融化、風暴、旱災、洪水,甚至海洋酸化的速度都破了以往的紀錄,反映氣候變化的速度比過去估計來得更快。

如果仍然要達成《巴黎協定》的目標,各國的減排力度必須提高至現時的三倍,才可以將全球溫度升幅,控制在攝氏兩度以下。

如果要進一步控制在攝氏1.5度以下,減排力度必須是現時的五倍,例如全球能源供應仍然以化石燃料為主,報告建議化石燃料的使用量,要馬上停止增長,即是在2020年起,停建用煤、石油或天然氣的發電廠,盡量以可再生能源取代。

歐美等已發展國家,應該在2031年完全停用化石燃料,其他國家頂多用到2040年,預計新報告的數據會成為氣候行動峰會的討論基礎。

