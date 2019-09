老牌旅行社Thomas Cook倒閉 英政府包機接旅客回國

【i-CABLE】

經營逾百年的英國老牌旅行社Thomas Cook融資失敗倒閉,即時停止所有服務,影響近60萬名正外遊的旅客,英國政府出動包機,分批接載15萬名滯留海外的英國旅客回國。

最後一班Thomas Cook客機,星期一早上降落曼徹斯特機場,這間有178年歷史的老牌旅行社正式結業。

目前有近60萬名Thomas Cook顧客在世界各地度假,在西班牙馬略卡島,不少準備回家的英國旅客滯留機場,有人不滿到機場後才獲通知航班取消。

Thomas Cook是在英國時間星期一凌晨倒閉,官網公布旗下所有航班及經公司預訂的行程即時取消,所有門市暫停營業,全球逾2萬名員工,英國國內9,000名員工即時沒工開。

英國政府即日聯絡英航、維珍等航空公司,安排40多架包機,未來兩周分批接載滯留各地的15萬名英國旅客回國。

交通部說,小部分旅客或要自行購買回程機票,稍後再向當局報銷,政府會為經Thomas Cook買套票的旅客包底支付酒店錢。

Thomas Cook集航空、郵輪和酒店服務於一身,旗下有4間航空公司,亦有營辦旅行團,今年8月獲在香港上市的中國企業復星國際同意注資9億英鎊,但銀行其後要求Thomas Cook再籌資2億英鎊。

公司曾尋求英國政府注資,但據報遭內閣官員反對,認為做法杯水車薪。

Thomas Cook星期日與股東及債權人談判失敗,未能融資,最終宣布強制清盤倒閉。