【i-CABLE】

加州公路巡警(CHP)表示,一名司機週一凌晨駕駛一部Tesla Model 3房車,在海灣大橋上逆駛被捕。

CHP指,週一凌晨2時46分左右收到多個報案,指有人在海灣大橋近Fremont街的西行線,駕車反方向行駛。

CHP指涉案司機從舊金山一路逆駛至東灣奧克蘭(屋崙),通過收費廣場直上880公路,當局在5th Ave附近放置釘刺帶才成功將該車輛截停,當局正調查司機為何會逆駛。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。