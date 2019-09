【KTSF】

南灣聖荷西警方週日拘捕一名男子,懷疑他與上星期一宗在聖荷西州立大學裏的開槍案有關。

被捕男子是21歲的Joseph “Joey” Vicencio,警方懷疑他上星期四涉嫌在州大範圍內向圖書館及停車場開槍,事件中無人受傷。

警方經調查後,發現一名案發時疑似在場的男子,並公開一張拍攝到該名男子的照片。

警方指,有人見到相片後提供線索,令警員知道相中人的身分,經調查後,最終將他拘捕。

有更多案件資料的人士,請致電(408)464-8379與警方聯絡。

