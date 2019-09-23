沙田有人破壞港鐵站設施 國旗被拆下踐踏（視頻）

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沙田新城市廣場週日有人聚集，及到不同商舖叫口號，下午有人將大會堂的國旗拆下來踐踏及拋入城門河，又破壞港鐵站內及新城市廣場的設施，防暴警察到場驅散人群。

下午約4時，一班穿黑衣及帶口罩人士去到沙田大會堂將國旗拆下，開傘和用手阻擋鏡頭，之後帶著國旗跑入旁邊的新城市廣場，他們在商場中庭輪流踐踏國旗，之後有人拿走國旗，先扔在新城市廣場外，再有人撿起，扔落垃圾箱，將垃圾箱整個推落公園水池，之後有人將國旗扔到城門河。

同時間沙田港鐵站內，一名穿灰色衣的男子被多人襲擊，躺在地上，有人上前扶起他，期間再被踢及潑液體。該男人站起來，額頭及眼角受傷流血，試圖離開期間再被人打。現場消息說他被人打前用粗言指罵及踢人，他之後走向港鐵客務中心，再與在場的人口角拉扯，最終坐在牆角休息。

聚集的人之後將目標轉向車站設施，嘗試將站內閉路電視拆下，之後拆毀入閘機，售票機被人用油漆噴污，一名無綫電視攝影師，攝影機鏡頭亦被人噴漆。

約５分鐘後，防暴警察經旁邊的巴士總站進入車站大堂，聚集的人立即散去，部分退入新城市廣場，並在地上淋液體。港鐵職員關上沙田站鐵閘，防暴警察後退離開。

有人之後在商場內拉出消防喉，向通往沙田站的通道射水及倒粟米油，又搬來垃圾桶、展板等雜物，亦有人用硬物撞擊及拆走顯示屏。

有人去到落巴士總站的扶手電梯，用手推車及鐵馬堵塞，並向電梯射水，部分人之後向大會堂及好運中心方向離開商場。

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