沙田有人破壞港鐵站設施 國旗被拆下踐踏（視頻）

沙田新城市廣場週日有人聚集,及到不同商舖叫口號,下午有人將大會堂的國旗拆下來踐踏及拋入城門河,又破壞港鐵站內及新城市廣場的設施,防暴警察到場驅散人群。

下午約4時,一班穿黑衣及帶口罩人士去到沙田大會堂將國旗拆下,開傘和用手阻擋鏡頭,之後帶著國旗跑入旁邊的新城市廣場,他們在商場中庭輪流踐踏國旗,之後有人拿走國旗,先扔在新城市廣場外,再有人撿起,扔落垃圾箱,將垃圾箱整個推落公園水池,之後有人將國旗扔到城門河。

同時間沙田港鐵站內,一名穿灰色衣的男子被多人襲擊,躺在地上,有人上前扶起他,期間再被踢及潑液體。該男人站起來,額頭及眼角受傷流血,試圖離開期間再被人打。現場消息說他被人打前用粗言指罵及踢人,他之後走向港鐵客務中心,再與在場的人口角拉扯,最終坐在牆角休息。

聚集的人之後將目標轉向車站設施,嘗試將站內閉路電視拆下,之後拆毀入閘機,售票機被人用油漆噴污,一名無綫電視攝影師,攝影機鏡頭亦被人噴漆。

約5分鐘後,防暴警察經旁邊的巴士總站進入車站大堂,聚集的人立即散去,部分退入新城市廣場,並在地上淋液體。港鐵職員關上沙田站鐵閘,防暴警察後退離開。

有人之後在商場內拉出消防喉,向通往沙田站的通道射水及倒粟米油,又搬來垃圾桶、展板等雜物,亦有人用硬物撞擊及拆走顯示屏。

有人去到落巴士總站的扶手電梯,用手推車及鐵馬堵塞,並向電梯射水,部分人之後向大會堂及好運中心方向離開商場。

