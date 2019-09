San Bruno警方拘3女子 涉在Tanforan購物中心盜竊

【KTSF】

中半島San Bruno市警方日前拘捕3名女子,她們涉嫌上週在Tanforan購物中心盜竊,警方指3人懷疑是加州一個零售盜竊集團的成員。

警方上週四晚上8時10分接獲舉報,到達El Camino Real 1150號的Tanforan購物中心,多名匪徒被指偷走約值4,000多元的商品後拔足逃跑。

警員到場後,拘捕居住在列治文市的19歲女子Inaya Chatman、27歲女子Mikela Sims,以及居住在Antioch市的30歲女子Kiaira Fluker,她們涉嫌犯下嚴重盜竊、串謀犯案等罪行被捕。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡San Bruno市警方,電話:(650) 616-7100,或電郵往:[email protected]

