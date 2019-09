灣區爆發山火機率處高危 PG&E擬實施局部斷電

【KTSF】

隨著山火危險加劇,國家氣象局週一晚將發出紅色火災危險警告,有鑑於此,太平洋煤電公司(PG&E)正考慮在灣區多縣實施斷電,以防爆發山火。

國家氣象局會在週一晚9點對北灣和東灣的山區,還有Diablo山一帶發出紅色火災危險警告,直至週三早上5點,週二到週三,內陸部分地區最高會錄得超過華氏100度的高溫,天氣乾燥而且山區陣風時速達40英里,極容易發生火警,民眾要小心避免留下任何火種。

PG&E正考慮週一晚關閉北加州9個縣電力,可能有124,000戶週一晚上將斷電。

PG&E表示,為了防止山林火災,週一下午或夜晚可能會在北加州9縣,包括灣區的Napa和Sonoma中斷電力供應,停電措施可能會持續幾天。

PG&E表示,週一稍後時間會公布停電決定,也會以電話、電子郵件方式通知用戶,用戶也可以上網查詢。

根據PG&E統計,Sonoma縣斷電將影響33,500戶,Napa斷電則影響1萬多戶。

因為上次山火的前車之鑑,週日下午Santa Rosa消防局在Sonoma縣增加10台發動機。

Santa Rosa消防局表示,已在社區中部署了更多資源,倘若真的又有山火,將比上次有更快的反應。

PG&E事先斷電的政策,有人支持也有人反對,有居民認為,斷電並不會解決山火問題,應該要早日將電線地下化才是解決方法。

