灣區爆發山火機率處高危 PG&E擬實施局部斷電

【KTSF】

隨著山火危險加劇，國家氣象局週一晚將發出紅色火災危險警告，有鑑於此，太平洋煤電公司（PG&E）正考慮在灣區多縣實施斷電，以防爆發山火。

國家氣象局會在週一晚9點對北灣和東灣的山區，還有Diablo山一帶發出紅色火災危險警告，直至週三早上5點，週二到週三，內陸部分地區最高會錄得超過華氏100度的高溫，天氣乾燥而且山區陣風時速達40英里，極容易發生火警，民眾要小心避免留下任何火種。

PG&E正考慮週一晚關閉北加州9個縣電力，可能有124,000戶週一晚上將斷電。

PG&E表示，為了防止山林火災，週一下午或夜晚可能會在北加州9縣，包括灣區的Napa和Sonoma中斷電力供應，停電措施可能會持續幾天。

PG&E表示，週一稍後時間會公布停電決定，也會以電話、電子郵件方式通知用戶，用戶也可以上網查詢。

根據PG&E統計，Sonoma縣斷電將影響33,500戶，Napa斷電則影響1萬多戶。

因為上次山火的前車之鑑，週日下午Santa Rosa消防局在Sonoma縣增加10台發動機。

Santa Rosa消防局表示，已在社區中部署了更多資源，倘若真的又有山火，將比上次有更快的反應。

PG&E事先斷電的政策，有人支持也有人反對，有居民認為，斷電並不會解決山火問題，應該要早日將電線地下化才是解決方法。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。