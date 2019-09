舊金山告旅遊訂票網站JustFly和FlightHub商業欺詐（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市府律師控告兩個大型旅遊訂票網站JustFly和FlightHub的公司,涉及商業欺詐。

市府律師Dennis Herrera入稟舊金山高等法院,起訴同時經營JustFly和FlightHub網站的公司。

起訴書內容指,被告公司在收費時,包含大量隱藏費用,誤導消費者。

例如在沒有通知消費者情況下,收取飛機座位費,但事實上並不保證消費者付錢後,可得到指定座位,又例如公司聲稱消費者可以在24小時內免費取消機票,但事實上有消費者在幾分鐘內取消預約,公司仍向收取約75至200元費用等。

起訴書又指,JustFly和FlightHub合共是全國第四大的旅遊訂票網,被告公司違反加州多項法例。

控方要求他們馬上向消費者賠償受詐的金額,對於每項違例行為支付2,500元罰款,控方並要求法庭下令停止再有類似的欺詐行為發生。

被告公司暫時未作出回應。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。