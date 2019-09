【i-CABLE】

肯尼亞首都內羅畢有學校倒塌,至少7名學童死亡、64人受傷。

兩層高的學校夷為平地,變成頹垣敗瓦、課本散落一地,大批家長趕到學校,有父母收到噩耗、失控痛哭。

事發在當地早上7時半左右,上課不久後學校突然倒塌,有目擊者指學生慌忙逃跑、驚慌尖叫,據報,有數十人被困,救援人員在瓦礫堆中搜索。

事發的是私營學校,有逾800百名14歲以下學生,當局正調查學校倒塌原因,有議員批評當局一直缺乏對學校設施的監管釀成意外。

