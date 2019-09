【i-CABLE】

香港警方表示,週日晚在旺角蒙面及手持伸縮警棍、追捕示威者的女子是便裝警員,當時未有時間穿上警察背心,又確認有其他便衣人員在場工作,但拒絕透露他們的角色。

星期日晚在旺角驅散示威者的,包括幾名名蒙面、身穿深色上衣、手持伸縮警棍的人,她們與警員一起追捕。警方在記者會上再解釋,指女子是旺角警區的便裝刑偵人員,當時正在執行職務。當晚還有其他類似裝束的人,是否都是便衣警員?警方派出了多少人,有否喬裝成其他角色?

對於有報道指,有警員喬裝成示威者,在葵芳港鐵站用伸縮警棍破壞設施。警方說指控失實,否認該人是警員,持有的亦非警方裝備。

警方又指網上流傳有警員喬裝示威者,由警方吉普車上取裝備,警方指該名警員身穿特別戰術小隊的制服,沒有喬裝成示威者。

