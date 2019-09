香港太子站有人聚集 警發射布袋彈驅散（視頻）

【i-CABLE】

香港週日晚有人在太子站外聚集,警方發射布袋彈,人群未有散去,兩度燃燒雜物,防暴警察出動驅散,有最少5名蒙面的人手持伸縮警棍與警員一起追捕,警方確認其中一人是警員。

一批人晚上在太子站外聚集,用鐳射筆照向旺角警署,近9時,防暴警察衝出來制服一人,市民不滿追上去,警員退回警署入面噴胡椒噴劑,發射布袋彈,有人向天台警員照射鐳射筆,警員就用鏡反射,又舉起長槍。

到10時,有人在太子道西及彌敦道交界堆路障、點火燃燒,車輛在旁邊慢駛,消防將火救熄,防暴警察出動驅散市民。

一小時後、再出現同樣畫面,防暴警察趕到,防線中、有最少3名穿黑衣、蒙面的人與警員一起追捕,再見到多兩名拿著伸縮警棍的蒙面男子,他們拿著警棍再向前跑,一名男子被制服,指揮官確認她的身份,數名蒙面人繼續與警員一起走,這個時間,那兩名蒙面男子戴上了警察頭盔,另一批警員追捕一名男子時,就與記者推撞,警員噴胡椒噴霧,多名記者被噴中,要接受急救。

凌晨過後,防暴警察在警署外布防,有人扔雜物,警員舉槍,開了兩槍,聚集的人沒有離開,警員由警署衝出來驅散。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。