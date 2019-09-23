香港太子站有人聚集 警發射布袋彈驅散（視頻）

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香港週日晚有人在太子站外聚集，警方發射布袋彈，人群未有散去，兩度燃燒雜物，防暴警察出動驅散，有最少5名蒙面的人手持伸縮警棍與警員一起追捕，警方確認其中一人是警員。

一批人晚上在太子站外聚集，用鐳射筆照向旺角警署，近9時，防暴警察衝出來制服一人，市民不滿追上去，警員退回警署入面噴胡椒噴劑，發射布袋彈，有人向天台警員照射鐳射筆，警員就用鏡反射，又舉起長槍。

到10時，有人在太子道西及彌敦道交界堆路障、點火燃燒，車輛在旁邊慢駛，消防將火救熄，防暴警察出動驅散市民。

一小時後、再出現同樣畫面，防暴警察趕到，防線中、有最少3名穿黑衣、蒙面的人與警員一起追捕，再見到多兩名拿著伸縮警棍的蒙面男子，他們拿著警棍再向前跑，一名男子被制服，指揮官確認她的身份，數名蒙面人繼續與警員一起走，這個時間，那兩名蒙面男子戴上了警察頭盔，另一批警員追捕一名男子時，就與記者推撞，警員噴胡椒噴霧，多名記者被噴中，要接受急救。

凌晨過後，防暴警察在警署外布防，有人扔雜物，警員舉槍，開了兩槍，聚集的人沒有離開，警員由警署衝出來驅散。

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