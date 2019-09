香港警方否認元朗後巷打人 稱踢向地上黃色物體（視頻）

【i-CABLE】

有網上片段顯示,香港警方日前在元朗清場時,一名男子在後巷疑似被警察踢了一腳,警方指是嚴重失實的指控,指片段只顯示一名警員踢向地上一個黃色物體,可以是袋、人或背心,呼籲拍片人站出來接受警方查問。

有人拍攝到,一名穿黃色反光背心的人在一條後巷被多名警員包圍圍住,其中一名警員疑似踢了他一腳,之後有警員用大光燈向上照射鏡頭。好鄰舍北區教會確認,一位「守護孩子行動」成員上星期六在元朗鳳攸北街被捕。

警方就澄清,沒有將這名48歲男子拖入後巷毆打,當時是在截查另外兩名男子時,因為外面有很多示威者,所以把他們帶到後巷搜查,被捕的男子就在警方防線前推跌警員,又打警員的右手,以涉嫌襲警被捕。

警方又指留意到近日有「私了」情況,呼籲市民不要將這些行為美化和浪漫化。警方展示過去兩天檢獲的武器,包括一把改裝雨傘,又提醒持有汽油彈,已是藏有攻擊性武器,如果使用,最高可被判終身監禁。

