香港警方否認元朗後巷打人 稱踢向地上黃色物體（視頻）

【i-CABLE】

有網上片段顯示，香港警方日前在元朗清場時，一名男子在後巷疑似被警察踢了一腳，警方指是嚴重失實的指控，指片段只顯示一名警員踢向地上一個黃色物體，可以是袋、人或背心，呼籲拍片人站出來接受警方查問。

有人拍攝到，一名穿黃色反光背心的人在一條後巷被多名警員包圍圍住，其中一名警員疑似踢了他一腳，之後有警員用大光燈向上照射鏡頭。好鄰舍北區教會確認，一位「守護孩子行動」成員上星期六在元朗鳳攸北街被捕。

警方就澄清，沒有將這名48歲男子拖入後巷毆打，當時是在截查另外兩名男子時，因為外面有很多示威者，所以把他們帶到後巷搜查，被捕的男子就在警方防線前推跌警員，又打警員的右手，以涉嫌襲警被捕。

警方又指留意到近日有「私了」情況，呼籲市民不要將這些行為美化和浪漫化。警方展示過去兩天檢獲的武器，包括一把改裝雨傘，又提醒持有汽油彈，已是藏有攻擊性武器，如果使用，最高可被判終身監禁。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。