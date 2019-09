南加兩亞裔女子涉假冒國稅局行騙被捕

【KTSF】

南加州Fontana市警察局拘捕兩名亞裔女子,懷疑她們與多宗假冒IRS國稅局的騙案有關,經初步點算,涉案的金額達90萬。

Fontana警察局表示,被捕的女子分別是25歲洛杉磯居民Ai Ling Lu,以及25歲Gardena居民Ji Hyun Lee。

警方表示,調查員9月4日接到報案指,事主收到自稱來自國稅局的電話,要求事主購買2,200元的Target禮品卡,如果不照做,事主將會被拘捕。

事主不疑有詐,購買禮品卡,並交給騙徒,事主後來報警。

透過追蹤禮品劵的兌換地點,調查員追查至洛杉磯一間Target,並於Target的保安找到禮品卡被兌換的錄影片段。

Target的保安其後記起,另一宗由Indiana大學警方負責調查的類似案件,透過錄像,警方發現兩宗案件的疑犯同樣是Lu及Lee。

警方開始追捕二人,過程中截停多輛汽車,及搜查兩個地點,發現多種經禮品卡購買的商品,包括電子產品等,經點算後,總值約90萬元。

警方指,這些物品,全部是由受害人提供的禮品卡所購物。

警方指,這宗是有組織的騙案,利用事主的恐懼犯案,相信受害人遍布全國。

警方提醒市民,無一個執法機關或政府部門會要求市民用禮品卡的方法交錢,相信有更多的受害人,並呼籲遇到類似情況的人與警方聯絡。

