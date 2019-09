灣區民眾呼應全球示威 促政府應對氣候變化（視頻）

【KTSF】

舊金山及灣區其他地方週五都有示威遊行,要求政府部門立即採取行動應對氣候變化。

在舊金山,主辦單位表示有一萬人上街,示威者由小學生到成年人都有。

示威者說:”我們今日罷課上街,因為我認為這件事很重要,但好多大人並不重視。”

發起人表示,鼓勵學生罷課上街,有示威者都表示驚訝,有這麼多人響應。

示威者Steve Spaid說:”對孩子來說是強大的體驗,很開心見這麼多人,而且更是全球行動,所以我們都很興奮。”

示威者Sadie Scott說:”現時阻止氣候變化的行動已遲了十年,妨礙一天的正常運作,相對於整個地球面臨的危機,以及我們行動的代價,根本微不足道。”

柏克萊加大Sproul Hall門口都有集會,聖荷西的遊行就由市中心走到去市府大樓。

很多年青示威者都表示,受夠政府妥協,重申氣候變化是事實,政府未採取行動之前都不會罷休。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。