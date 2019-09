特朗普認曾與烏克蘭總統談及拜登父子

【i-CABLE】

特朗普總統承認,曾與烏克蘭總統談及民主黨總統參選人拜登父子,指控兩人涉貪,但強調沒有施壓。民主黨則警告,若果查明特朗普濫權打壓選舉對手,發動彈劾或是唯一選擇。

通話風波發酵數天,特朗普首次確認當天與烏克蘭總統澤連斯基談論過其大選潛在對手拜登,他未有正面回應有否要求澤連斯基調查拜登兒子亨特的烏克蘭業務,只澄清沒有施壓。

特朗普指正研究公開通話內容,但國務卿蓬佩奧與財長姆欽表明反對。

拜登兒子亨特數年前出任烏克蘭天然氣公司董事期間,公司曾被基輔當局調查,負責的檢察總長其後被指打貪不力,於時任副總統拜登施壓下被開除。至於在相關調查,沒有發現父子二人有不當行為。

輿論質疑特朗普以權謀私,試圖打壓選舉對手,不少原本不主張彈劾總統的民主黨人一改立場。

眾議院情報委員會主席希夫指,若調查證實特朗普曾經施壓,國會或別無選擇,要尋求彈劾。

