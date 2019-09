【KTSF 黃恩光報導】

週一正式踏入秋季,而灣區週二的氣溫會顯著上升,並且會吹乾燥的北風,氣象局對東灣和北灣山區發出紅色火災警告。

國家氣象局對北灣、東灣和Diablo山區發出紅色火災警告,由週一晚9點到週三清晨5點生效。

氣象局預測,強風加上低濕度與高溫,大大提高發生山火的危險。

氣溫方面,受高氣壓影響,週二的溫度較週一高出10度,舊金山週二最高氣溫達預料升至華氏86度,東灣Concord週二將突破華氏100度。

預測炎熱天氣將持續至週三,週四到週末,日間溫度將下降至華氏70多度到80多度的水平。

灣區空氣質素管理局宣布週二是愛惜空氣日,預測會出現煙霧,空氣污染會達到不健康水平,當局呼籲大家週二盡量減少開車,保護空氣質素。

