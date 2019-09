影評：《紫色女郎》 對美籍亞裔非完美生活寫實刻畫

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

洛杉磯一名韓裔少女必須身兼難職,賺錢來照顧病床上的父親。

在洛杉磯的一名韓裔少女,20來歲的Kasie,為了要賺錢照顧病入膏肓的臥床父親,在韓國城的卡拉OK當陪酒女郎。但請來的家庭護士斷然辭職,Kasie 也就必須和離開家庭多年的哥哥Carey 重新接軌,曾和父親有爭執而離開的Carey 勉強答應。兩個孩子願意細心照顧,也是因為父親在妻子嫌棄而離開他之後,一手將兩個孩子養大。而Kasie 在複雜的環境工作,也無法不認識到顧客是如何真正看待自己,家庭終究還是兄妹倆最可靠的避風港。

《Ms. Purple》在今年具權威的獨立電影影展的Sundance 電影節中首映。這是編劇兼導演Justin Chon 的第二部作品,以柔和色調拍下洛杉磯樸實的景觀。而環繞在亞裔家庭的這則感人故事,體現的劇情和感覺尤其貼切。這並不是來自亞洲的電影或是非亞裔拍攝的美國電影可以忠實敍述的,非常明確演繹出一股來自美籍亞裔社會中獨特的聲音。而電影節奏和逐漸揭露的情節更加彰顯導演對電影語言的掌握,潛力不容忽視。

幾乎出現整部電影的Kasie 由新秀朱薇安Tiffany Chu 詮釋。每一場戯令人感覺到她真實的感受、無助和絕望,但還看到求生的意志和在生活中的尋找快樂的希望。這雖然是她首部擔任主角的電影,帶新星氣質,才華已經展露。飾演哥哥的Teddy Lee,除了默契演活兄妹情之外,也在影片中穿插令人發出微笑的空間,令人不得不站在這個家庭的一邊。

美國目前的影壇處於步入多元、百花齊放的狀態。最需要的正是這類真實、特殊但還是能夠引起所有人共鳴的作品。向口味講究的觀衆,展示美籍亞裔電影人的無限實力。

《紫色女郎 Ms. Purple》在今天的美國影壇,正是需要出現的一股新聲音。獲得滿分五分的最佳評價,觀衆切勿錯過。

電影網頁:https://mspurple.oscilloscope.net/

“Ms. Purple” lays bare the rarely seen face of the struggling Asian American family

“Screening Room” reviews “Ms. Purple”

Rating: 5 out of 5 stars

Official movie website: https://mspurple.oscilloscope.net/