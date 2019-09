【KTSF】

首都華盛頓特區週四晚發生槍擊案,至少一死5傷,大批警員趕到現場。

事發在東岸時間週四晚上約10時,距離白宮大約十分鐘車程的Columbia Heights社區,傷者送院治理,部份情況危殆。

死傷者中有5名男性,一名女性,警方指在現場拾獲多個彈殼,目前正搜捕兩名男性疑犯。

當局指疑犯當時駕駛著一輛淺色的日產四門房車,使用AK型號的步槍向人開槍,暫時未知槍手是否已落網。

