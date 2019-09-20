美國國防部長警告盟友勿用中國5G網絡

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美國國防部長埃斯珀再次警告盟友﹐不要使用中國的5G網絡技術，否則將危及情報分享。曾指揮擊殺拉登的退役將領則警告，中國5G技術超前，顯示已到了對美國「很大件事」的時刻。

埃斯珀週四出席國土安全部的研討會，再次警惕北約盟友提防中國5G網絡。

埃斯珀指，中國的5G網絡不但威脅軍事和情報領域，亦削弱商營機構，如銀行和傳媒等，強大的聯盟系統有助美國提升網路能力，美國必須協助盟友加強網絡防禦能力。

曾領導擊殺拉登行動的退役美軍上將麥克雷文警告，中國5G網絡等科技發展迅速，已超越美國，形容中美競爭已幾乎到了如冷戰時史普尼克危機般的轉捩點，當時前蘇聯創先河，發射了首顆人造衛星升空。

麥克雷文早前為智庫撰寫報告，指現時政府過分著重貿易政策，長遠而言反而危害美國的創新能力，保持對華領先優勢，遠比拖慢對手有用，促請增加創新科技投資，維持美國領導地位。

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