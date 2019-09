情報官員爆料特朗普曾私下與某外國領袖作出承諾

【KTSF 張麗月報導】

有媒體報導,有情報官員爆料說,特朗普政府向國會隱瞞,關於特朗普總統曾經與某個外國領袖通電話作出了一些承諾,官員向情報機構總督察檢舉有關的投訴轉到署理國家情報總監手上後,總監並未有依法向國會提交。

華盛頓郵報引述兩名前任美國官員報導,有情報官員爆料,特朗普曾經與某個外國領袖通電話,並且作出了一些令人不安的”承諾”,情報官員就此向情報機構總督察提交正式的檢舉投訴,但國家情報總監拒絕將這些投訴提交給眾議院情報委員會。

特朗普就否認在這通電話中講過不適當的說話,紐約時報就報導說,眾議院情報委員會主席Adam Schiff私下向國會同僚透露,檢舉人關注特朗普其實不止一次這樣做。

他也向記者展示情報機構總督察日前兩次致函情報委員會,表達檢舉人的關注,並認為這個是國家情報總監職權應管的事。

依法國家情報總監應該在收到投訴7日內提交國會,但署理國家情報總監Joseph Mcguire就拒絕,理由是情報機構總督察交給他的資料,可能涉及總統特權,而且不屬於情報機構管轄.

Schiff認為,不讓這些情報落入國會,是史無前例違法的行為,他又指出,署理國家情報總監Mcguire還偏離正當做法,Mcguire會在本月26號向眾議院情報委員會作證。

