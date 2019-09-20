Tiffany Li被控謀殺案一波三折 確定下週一開審 （視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島Hillsborough富家女Tiffany Li的審訊一波三折，確定將在下週一上午開庭，週四控辯雙方提出許多動議。

控方污點證人Olivier Adella由於違反協議，用社交媒體連絡辯方證人，因此被取消做為控方證人資格，無疑對控方是一大打擊。

週四辯方乘勝追擊，跟法官提出要求被Adella威脅的一名人士出庭做證，不過法官認為既然Adella已經不出庭做證，因此拒絕辯方要求。

另外，檢方週四要求Li、 Keith Green、Kaven Bayat在2016年4月25日一同出現在Li家的手機定位資料呈堂，因為後來Green就失蹤了，這個動議被法官接受。

由於檢方認為這個案子的動機是被告Li要爭取兩個孩子的扶養權，不過Li的律師說，Li已經在孩子扶養權與分居協議上簽字，根本不含有殺人動機，要求把文件呈堂，也獲得法官同意。

對於在開庭前提出許多動議，辯方律師簡短的接受記者訪問說：”我們已討論6個月，這案子很複雜，所以有很多動議這是很平常的，不尋常的是有人告密，讓對兩名被告作反證者被捕，他們撤回了（認罪）協議。”

週四死者及兩名被告的家人都出席旁聽，死者Green的家人拒絕接受採訪，另一名被告Bayat，除了家人，還有一塊長大20多年的朋友也出席旁聽。

法官表示，這個案子會吸引很多人旁聽，座位可能不夠，要求辯方律師提前做好人數規劃。

2016年4月28日，Li和現任男友Bayat，涉嫌將Green殺害，原因是Li擔心輸掉兩個女兒的監護權。

Green曾經是Li的前男友，也是女兒的父親，這個案子開庭時間一波三折，先是Li因為罹患乳癌，審判推遲將近一年，開庭前夕又發生檢方污點證人違反協議，使得開庭又再度延期。

這個拖了3年的案子，將在下星期正式開庭。

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