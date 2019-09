Tiffany Li被控謀殺案一波三折 確定下週一開審 （視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島Hillsborough富家女Tiffany Li的審訊一波三折,確定將在下週一上午開庭,週四控辯雙方提出許多動議。

控方污點證人Olivier Adella由於違反協議,用社交媒體連絡辯方證人,因此被取消做為控方證人資格,無疑對控方是一大打擊。

週四辯方乘勝追擊,跟法官提出要求被Adella威脅的一名人士出庭做證,不過法官認為既然Adella已經不出庭做證,因此拒絕辯方要求。

另外,檢方週四要求Li、 Keith Green、Kaven Bayat在2016年4月25日一同出現在Li家的手機定位資料呈堂,因為後來Green就失蹤了,這個動議被法官接受。

由於檢方認為這個案子的動機是被告Li要爭取兩個孩子的扶養權,不過Li的律師說,Li已經在孩子扶養權與分居協議上簽字,根本不含有殺人動機,要求把文件呈堂,也獲得法官同意。

對於在開庭前提出許多動議,辯方律師簡短的接受記者訪問說:”我們已討論6個月,這案子很複雜,所以有很多動議這是很平常的,不尋常的是有人告密,讓對兩名被告作反證者被捕,他們撤回了(認罪)協議。”

週四死者及兩名被告的家人都出席旁聽,死者Green的家人拒絕接受採訪,另一名被告Bayat,除了家人,還有一塊長大20多年的朋友也出席旁聽。

法官表示,這個案子會吸引很多人旁聽,座位可能不夠,要求辯方律師提前做好人數規劃。

2016年4月28日,Li和現任男友Bayat,涉嫌將Green殺害,原因是Li擔心輸掉兩個女兒的監護權。

Green曾經是Li的前男友,也是女兒的父親,這個案子開庭時間一波三折,先是Li因為罹患乳癌,審判推遲將近一年,開庭前夕又發生檢方污點證人違反協議,使得開庭又再度延期。

這個拖了3年的案子,將在下星期正式開庭。

