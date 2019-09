聖荷西州大發生槍擊案 圖書館損毀（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

聖荷西州大校園週四傍晚驚傳槍響,警方獲報後前往現場調查,校方也向全體學生及教職員發送警示,目前沒有發現或逮捕任何人。

週四傍晚6點21分左右 ,校方發出警示,通知全體師生在校園內,位於San Fernando街夾四街的馬丁路德金圖書館旁邊出現槍響,玻璃破碎,提醒所有人避開有關區域,不過並未封閉整個校園。

包括校警以及聖荷西市警方接報後都趕到現場調查,事件中沒有人受傷,但發現有物業損壞,警方尚未公布案件詳情,目前沒有發現或逮捕任何嫌犯。

週四白天稍早之前,一名聖荷西州大學生因為在社交媒體上涉嫌威脅,而遭到逮捕,警方發現他涉嫌持有半自動手槍以及刀子,目前不清楚這兩宗案件是否有關連。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。