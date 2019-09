【KTSF 黃恩光報導】

舊金山華埠週三晚發生持槍搶劫案,四個蒙面賊人槍劫一名華裔男事主,男事主除了失去錢財之外,還挨打。

警方資料顯示,週三晚9點左右,男事主與朋友在華埠離開酒吧之後,男事主在花園角Clay街的行人路上遇到兩名蒙面賊人。

警方表示,賊人向事主要錢,事主說他沒有錢,之後,另一個賊人從汽車裡出來,匪徒推事主,令他撞向一棵樹,然後跌倒在地上。

警方表示,賊人用腳踩事主,又用手槍指著他,事主於是交出少量現金,事主受了輕傷,自行到中央警局報警。

警方說,四個賊人都是非洲裔,都蒙了面,穿深色衣服。

